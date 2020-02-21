Napoli geriden gelip Brescia'yı devirdi

İtalya Serie A'da Brescia evinde Napoli'yi konuk etti.

Mücadelede ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Brescia 26. dakikada Chancellor'un golüyle öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi.

İkinci yarıya iyi başlayan Napoli önce 49. dakikada Insigne ile eşitliği yakaladı ardından 54'te Fabian Ruiz'le öne geçti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Napoli sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Napoli bu maçın ardından puanını 36 yaparak 6. sıraya yükseldi. 16 puanda kalan Brescia ise 19. sırada kendine yer buldu.