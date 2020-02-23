Süper Lig'in 23. haftası dev derbiye sahne olacak. Asırlık çınarlar Fenerbaçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ezeli rakibin parolası da galibiyet. Fenerbahçe kazanarak hem 1999'dan beri gelen yenilmezlik serisini sürdürmek hem de ligdeki iddiasını sürdürmenin peşinde. Galatasaray ise 20 yıllık galibiyet hasretini bitirerek, dün Beşiktaş karşısında 2 puan kaybeden Trabzonspor'la olan farkı azaltmak istiyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. VAR'da ise Abdulkadir Bitigen ve Mert Güzenge görev alacak. Dev mücadele beIN SPORTS HD1 ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

*Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son beş Süper Lig maçı eşitlikle tamamlanırken, lig tarihinde iki ekip arasında daha uzun bir beraberlik serisi sadece bir kez yaşandı (Nisan 1963-Mart 1965 arasında altı maç).

*Galatasaray'ı konuk ettiği son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 6B), rakibine Aralık 1999'dan bu yana iç sahada mağlup olmuyor (1-2).

*Fenerbahçe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (7B 3M), bu süreçte rakip filelere sadece dört gol gönderebildi.

*Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde deplasmanda en az 10 kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Fenerbahçe (yüzde 16.1; 10G 17B 35M).

*2019/20 Süper Lig sezonunda skor olarak geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (11). Galatasaray ise şu ana kadar öne geçtiği 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (12G 3B).

*Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında bulurken (10/41); Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gollerin en büyük kısmı bu dakika aralığında geldi (8/17).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla penaltı golü atan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Galatasaray; 8 & Fenerbahçe; 6).

*Bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe (10G), diğer 12 karşılaşmada bir galibiyet alabildi (5B 6M).

*Bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Adem Büyük'ün (6) lig kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (14 maç).

*Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Terim (6B 6M), tek galibiyetini Galatasaray'ın bu sahadaki son zaferinde aldı (Aralık 1999).