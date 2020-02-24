Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, mücadeleyi değerlendirdi.Karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında maça iyi hazırlandıklarını söylerken Kartal, "Maç başından sonuna kadar kazanmak yada kazanamıyorsak da kaybetmek istemediğimizi sahada gösterdik. 60'ıncı dakikadan sonra rakibin yorulacağını tahmin ediyorduk. İkinci yarı golü de bulduk. Maçı da kazanabilirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Tüm planlarımız tuttu. Gol pozisyonlarına da girdik. Kazanmayı hak eden en azından bir puanı hak eden bir oyun ortaya koyduk. Bir puan alsak iki üç sıra, üç puan alsak büyük bir rahatlama olacaktı. Oyundan mutluyum, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulabilirdik. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk.



Kendisinin Rizeli olduğunu vurgulayan Kartal, herkesin Çaykur Rizespor armasına saygı göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Bugün Rizespor'un en az 34 puanı olabilirdi. Bu hesapları çok rahat yapabilirdik. Bazı noktalarda eksiklerimiz var. Dediğim gibi çalışıp uğraşacağız. Ben geldiğimden beri tribünler bana 'İstifa' diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmeyebilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım. Orada bana istifa diye bağırmalarından takım da etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize'de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez" dedi.

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