Galatasaray, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" tişörtü bastırıyor

Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarıkırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

DERBİNİN RAKAMLARI

20

G.Saray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl 2 ay 1 gün sonra yendi, toplam 7369 gün sonra zafer geldi.



20

22 Aralık 1999'da takımın başında son Kadıköy zaferini yaşayan Fatih Terim, 20 yıllık kazanamama serisini de bitiren teknik adam oldu.



3

66 yaşındaki Fatih Terim, Galatasaray ile Kadıköy'deki 12. Süper Lig maçında 3. galibiyetini aldı.



29

Sarı-kırmızılılar, 11 Nisan 1993'teki 4-1'lik galibiyetin ardından 29 maç sonra Kadıköy'de 2'den fazla gol buldu.



23

Terim, G.Saray'ın başında 62. derbisinde 23. galibiyetini Kadıköy'de elde etti.