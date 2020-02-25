İşte Fatih Terim'in Mario Lemina planı

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sağ arka adalesinden sakatlanan ve 23. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina'yla ilgili olarak deneyimli teknik adam Fatih Terim'in planı belli oldu.
Giriş Tarihi: 25.2.2020 19:31Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 19:34ABONE OL
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.