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İşte 'in planı

'ın, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sağ arka adalesinden sakatlanan ve 23. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yla ilgili olarak deneyimli teknik adam 'in planı belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 19:34 ABONE OL
İşte Fatih Terim'in Mario Lemina planı

'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.

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İşte Fatih Terim'in Mario Lemina planı
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