Mohamed Elneny'den flaş transfer açıklaması! Mesut Özil ve Fenerbahçe

Beşiktaş'ın 2 Eylül 2019 tarihinde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mohamed Elneny, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer sürecine ilişkin çarpıcı detaylar veren Elneny, Arsenal'de forma giydiği yıllarda takım arkadaşı olan Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali hakkında da konuştu.

İşte Elneny'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gelmeden önce Premier Lig ile farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Çok büyük futbolcular var, çok zorlu bir lig. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte."

"EN BÜYÜK ETKEN MESUT ÖZİL OLDU"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi."

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM"

"Tabii ki mutluyum. Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelecek neler getirir, onu çok kestiremiyorum. Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Koşullar elverirse, kalmak isterim."

"ABDULLAH AVCI İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ FARK"

"Abdullah Avcı çok iyi bir teknik direktör ve burada elinden gelenin en iyisini yaptı. Şanssızlıklar yaşadık, kazanabileceğimiz bazı maçları kazanamadık. Oyuncular bazen teknik direktörün daha agresif davranmasını isterler. Sergen hoca da bunu yapıyor. Herkes %100'ünü vermeli, yoksa yedek kulübesinde bekler. İkisi arasındaki fark, Sergen hoca iletişim anlamında doğrudan hareket eden, daha sert davranabilen bir karakter. Abdullah hoca çatışmayı çok sevmeyen, mümkün olduğunca oyuncusunu mutlu etmek isteyen ve herkesi memnun etmeye çalışan bir karakter."

"SERGEN YALÇIN DÜNYADA İSİM YAPABİLİR"

"Sergen Yalçın; Avrupa'da, Dünya'da önemli teknik adamlardan biri olabilir. Bu potansiyele sahip. En büyük avantajı, çok önemli bir oyunculuk kariyeri var. Gerçekten, bazen futbolda şansın yanınızda olması lazım. Son oynadığımız Trabzonspor maçı en güzel örnek. Maçı kazanabileceğimiz sınırsız fırsat vardı. Trabzonspor 2-3 pozisyona girdi ve 2 gol attı, 2 puan kaybettik. Avrupa Ligi de böyle."

"SÜREKLİ KUR'AN-I KERİM DİNLİYORUM"

"Müzikle pek aram yok. Sürekli Kur'an-ı Kerim dinliyorum." ("Boateng'in Türkçe şarkılarla arası çok iyi. Kendisi de seviyor mu?" sorusuna)

"Onu Allah bilir, ben bilemem." ("Takım Sergen Yalçın'la sezona başlasa, durum farklı olur muydu?" sorusuna)

MESUT ÖZİL VE FENERBAHÇE

"Mesut Özil, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor."