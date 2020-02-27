Fenerbahçeli yıldızlardan flaş derbi yorumu!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonunda futbolcular öz eleştiride bulundu. Karşılaşmanın ardından kendi aralarında konuşan futbolcular Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandığını belirterek 'keşke Emre Ağabey de olsaydı' yorumları yapıldı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 27.2.2020 14:42Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 14:44ABONE OL
3-1 kaybedilen ve uzun süren Kadıköy'deki yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda futbolcular, Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdiler.