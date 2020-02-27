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Fenerbahçeli yıldızlardan flaş derbi yorumu!

'in 23. haftasında 'a 'de 3-1 mağlup olan 'de maç sonunda futbolcular öz eleştiride bulundu. Karşılaşmanın ardından kendi aralarında konuşan futbolcular Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandığını belirterek 'keşke Ağabey de olsaydı' yorumları yapıldı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 14:44 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldızlardan flaş derbi yorumu!

3-1 kaybedilen ve uzun süren 'deki yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda futbolcular, 'ın maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdiler.

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Fenerbahçeli yıldızlardan flaş derbi yorumu!
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