Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında

'de , deplasmanında

, 'in 24. haftasında 'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertliler 38 puanla 7. sırada bulunuyor. Son 5 maçında kaybetmeyen Antalyaspor ise 25 puanla sıralamanın 11. basamağında. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 18:50 ABONE OL
Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. VAR hakemi Hüseyin Göçek, AVAR ise Emre Kan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi

Maçtan notlar

Ligin son 4 haftasında 1 puan alan ve son hafta sahasında Galatasaray'a yenilen sarı-lacivertliler, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 38 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor ise 25 puanla 11. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

Ersun Yanal da cezalı

Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN