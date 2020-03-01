Beşinci viteste zirveye!

MİKEL

COSTA'DAN

İkinci yarıda oyuna giren Nwakaeme, maça damga vurdu. İki asist yapıp, bir penaltı kazandıran Nijeryalı, bir kez de ağları sarsarak sahanın yıldızı oldu. Gol sevincini asker selamı ile yaşayan Nwakaeme, bu sezon 9 gol, 7 asiste ulaştı. Nwakaeme maç sonrası, "İkinci yarıda uyanmamızla birlikte önemli bir galibiyet aldık" dedi. Ekuban'ın kendisine "Ronaldo değil Tonaldo' benzetmesi yapmasına ise, "Onu dinlemeyin siz" diye takıldı.Bir golle skora katkı yapan Ekuban maç sonrası şampiyonluk için kazanmaya devam ettiklerini söyledi. Trabzonsporlu futbolcu, "Maça kötü başladık. Ama günün sonunda hep beraber mutluyuz. Biz bir takımdan öteyiz aslında. Bu ailenin bir rüyası var. Bu rüyayı hep beraber gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan maçta sakatlanıp menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, formasına kavuştu. Genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında 88'de Sosa'nın yerine oyuna girdi.90+6'daSkoda'nın vuruşunda top Obi Mikel'in eline temas etti. Hakem Bitigen, VAR'da yaptığı inceleme sonrası penaltı noktasını gösterdi. 2. sarı karttan atılan Mikel, Salı günü oynanacak kupadaki F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü.Takımının yediği ilk golde savunmada hatası olan Manuel Da Costa, skoru 1-1'e getiren golü atarak kendisini affettirdi. Bordo-mavili formayla ilk kez ağları havalandıran Faslı oyuncu, "İkinci yarıda gösterdiğimiz karakter ile sorunu çözdük. Bizim kadromuzun gücü büyük. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımız takıma pozitif katkılar yaptı " diye konuştu.