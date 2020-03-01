Daha hızlı daha güçlü

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın, 5 maçlık performansıyla takımın çehresini değiştirdi. Özellikle hücum etkinliğini artıran Kartal'ın bu değişimi istatistiklere de yansıdı. İşte Sergen Yalçın sonrası değişimler:Vodafone Park'ta 21 binin üzerinde taraftarın önünde Beşiktaş'a imzayı atan Sergen Yalçın, Avcı'nın arkasına alamadığı desteği ilk gün sağladı. Önce otorite boşluğu yaşanan Ümraniye'ye el atan Yalçın'ın önlemleri ile oyuncular yeniden sahaya konsantre oldu.Beşiktaş, Yalçın ile çıktığı Çaykur Rizespor (3 puan), Gaziantep (3 puan), Başakşehir (yenilgi), Trabzonspor (1 puan) ve Alanyaspor (3 puan)Yalçın sonrası Beşiktaş'ın oyunundaki en büyük değişim hücumda oldu.. 5 maçta tam 89 kez rakip kaleye şut çeken siyah-beyazlıların etkinliği gözle görülür seviyede artış gösterdi.Sahaya hükmeden bir Beşiktaş istediğini her fırsatta dile getiren Sergen Yalçın, bu isteğini şu ana kadar başarılı şekilde uyguladı. Dikine ve hızlı oyunu öğrencilerden talep eden tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın başında sahaya çıktığıdaha yüksek olan taraftı.Aldığı ilk iki galibiyet ya da yaşanan puan kayıplarının ardından Sergen Yalçın'ın yaklaşımı da futbolcuların da üzerindeki stresini azalttı. Siyah-beyazlılar, puan cetvelinde rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen* Alanya'nın 8 şutuna 18 şutla karşılık veren Beşiktaş, topla oynama oranını da %'58'e çekti.* 19 haftalık bölümde 29 gol atıp 1,52 ortalama tutturan siyah beyazlılar, Yalçın döneminde bunu 1,8'e çıkardı.* Ligde 19 maçta 26 gol yiyerek 1,36 ortalama yakalayan Kara Kartal, Yalçın ile 5 maçta 5 gol yiyerek ortalamayı 1'e düşürdü.

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