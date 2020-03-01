Fenerli’ye gülmek haram

ANTALYASPOR'DAN

Vedat Muriqi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım kazanamıyorsa, benim gol atmam önemli değil. Takım kazansın, gerekirse ben hiç gol atamayım. Böyle gitmeyecek. Şans bize de gülecek" dedi. Kosovalı oyuncu, şehitlerimiz için de "Böyle zamanlarda maç oynamak zor.. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bazen kelimeler ağzımızda düğümleniyor. İnşallah bir daha kayıp vermeyiz ülkemizde" yorumunu yaptı.Ersun Ersun Yanal, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izledi. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına uyarılarını takıma ileten ise Volkan Demirel oldu.Uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Antalyaspor'dan maçı 7 dakika uzatan hakem Ali Şansalan'a büyük öfke vardı. Bitiş düdüğünün ardından teknik heyet ve futbolcular, Şansalan'ın üzerine yürüdü ve ortalık bir anda karıştı. Hakan Özmert itirazları sonrası ikinci sarıdan atıldı, antrenör Şakir Özkayımoğlu ise direkt kırmızı kart gördü.2-2 biten Antalyaspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal istifaya davet edilirken sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:* Topunuz gidin… Bu takım sizi hak etmiyor.* Her hafta oyuncu değiştirmek için 80'i beklersen, bu takımdan bir şey olmaz. Havlu attığınızı bu kadar belli etmeyin.* Bu takımı Kapıkule'ye kadar ücretsiz otobüsler ile götürüp, ülkeden göndermek lazım.* Yeter artık bu ne rezillik.