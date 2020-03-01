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: Sahaya çıktığım için utanıyorum

Demir Grup Sivasspor'un 'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 48'e yükselttiği maçta takımının ikinci golünü atan maç sonrasında 'de şehit olan askerleri unutmadı. Sahaya çıktığı için utandığını belirten 25 yaşındaki oyuncu İdlib'de şehit olan askerlerin aileleri için sabır dileğinde bulundu ve "Askerlerimizin tırnaklarına bile zarar gelmesin inşallah" dedi.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 18:28 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş: Sahaya çıktığım için utanıyorum

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Demir Grup Sivasspor Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine sabır dilerken sahaya çıkmaktan utandığını ama mecbur olduğunu söyledi.

Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bugün sahaya çıktığım için utanıyorum kendimden ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa, biz de buraya çıkmak zorundaydık. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin, ülke olarak yastayız."

"Onların acılarını hafifletme, onların acılarını çekme şansımız yok, çok üzgünüz. Allah yardımcıları olsun, askerlerimizin tırnaklarına bile zarar gelmesin inşallah. Gol sevincinde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola."

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Mert Hakan Yandaş: Sahaya çıktığım için utanıyorum
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