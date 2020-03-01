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Omuz omuzayız

Maç öncesi şehitlerimizin isimleri tek tek okunurken tribünler, göz yaşları içinde tek sesti: BURADA...

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Omuz omuzayız
Şehit olan askerlerimiz dün Antalya-F.Bahçe maçı öncesinde 20 bin taraftarla anıldı. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli oyuncular, üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı siyah tişörtle sahaya çıktı. Antalyaspor yönetimi 25 bin Türk bayrağı dağıtırken, 90 dakika öncesinde şehitlerimizin isimleri anons edildi ve tüm tribünler tek bir ağızdan haykırdı: BURADA...
Ev sahibi ekibin taraftarları iki büyük Türk bayrağını tribünlerde dalgalandırırken, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıldı. Tribüne ayrıca "Türk çocuğu yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma", "Bir sonraki deplasman İdlib" ve "Çelik bile sert değil, gör ki düşman mert değil, ölürüz de dert değil. Üzer hain pusular" yazılı pankartlar da asıldı.
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