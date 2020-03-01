Omuz omuzayız

BUGÜN NELER OLDU

Şehit olan askerlerimiz dün Antalya-F.Bahçe maçı öncesinde 20 bin taraftarla anıldı. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli oyuncular, üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı siyah tişörtle sahaya çıktı. Antalyaspor yönetimi 25 bin Türk bayrağı dağıtırken, 90 dakika öncesinde şehitlerimizin isimleri anons edildi ve tüm tribünler tek bir ağızdan haykırdı:Ev sahibi ekibin taraftarları iki büyük Türk bayrağını tribünlerde dalgalandırırken,sloganları atıldı. Tribüne ayrıcaveyazılı pankartlar da asıldı.