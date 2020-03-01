‘Taktik’ gerilim!

İYİDİR

BUGÜN NELER OLDU

Cezalı olan teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcı antrenör Volkan Kazak'ın yokluğunda Fenerbahçe'yi sahaya Recep Karatepe çıkardı. Karatepe'nin yanında ise Niyazi Eniseler görev aldı. Karşılaşmanın sonunda ise Max Kruse ile Karatepe arasında gerginlik yaşandı.Antalya karşısında 48 kez topla buluşan Kruse; şut, şut pası ve top kapma gibi değerlerdeSon saniyede beraberlik golünü atan Zajc, "Uzun zamandır oynamıyordum, şans gelince değerlendirmek istiyordum. Gol de attım... Takım olarak karakter göstermek istedik. 1 puan aldık, kaybetmekten daha iyidir" ifadelerini kullandı.Antalya, taraftarı önünde ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça yükseltirken, iki golünün de asistini G.Saray'ın eski yıldızı Lukas Podolski yaptı.