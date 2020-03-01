‘Taktik’ gerilim!

Cezalı olan teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcı antrenör Volkan Kazak'ın yokluğunda Fenerbahçe'yi sahaya Recep Karatepe çıkardı. Karatepe'nin yanında ise Niyazi Eniseler görev aldı. Karşılaşmanın sonunda ise Max Kruse ile Karatepe arasında gerginlik yaşandı. Top almakta zorluk çeken Alman futbolcunun maç içinde taktik ve dizilişle ilgili şikâyetlerini Karatepe'ye dile getirdiği ve cevap alamayınca sinirlendiği öğrenildi.
Antalya karşısında 48 kez topla buluşan Kruse; şut, şut pası ve top kapma gibi değerlerde 'sıfır' çekti.
1 PUAN DA İYİDİR!
Son saniyede beraberlik golünü atan Zajc, "Uzun zamandır oynamıyordum, şans gelince değerlendirmek istiyordum. Gol de attım... Takım olarak karakter göstermek istedik. 1 puan aldık, kaybetmekten daha iyidir" ifadelerini kullandı.
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Antalya, taraftarı önünde ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça yükseltirken, iki golünün de asistini G.Saray'ın eski yıldızı Lukas Podolski yaptı.