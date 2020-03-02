Beşiktaş'tan Karius'a veda! Yeni kaleci İspanya'dan...

Futbol kariyerine İspanya'da devam eden Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Son günlerde, Alman file bekçisi Loris Karius'un performansından dolayı bu mevkiye futbolcu arayışı içinde olan Beşiktaş'la adı anılan Fabri, konu hakkında olumlu konuştu.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Fabri, "Orada herkes (takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke) Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak; her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.

Uruguay asıllı İspanyol kaleci, bir önceki yaz Beşiktaş'a 6 milyon Euro kazandırarak, İngiliz takımı Fulham'a gitmiş, geçen yaz ise kiralık olarak Mallorca'ya katılmıştı.

Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.