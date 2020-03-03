Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal için ayrılık kararı çıkarken Fotomaç Gazetesi yazarlarından Reha Kapsal, Yanal'ın yerine Roberto Carlos seçeneğinin faydalı olacağını söyledi.
Reha Kapsal şu ifadeleri kullandı;
"Bence Fenerbahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur"