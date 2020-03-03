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'de sesleri!

'in ikinci yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performansa imza atan , son 5 maçında yalnızca 2 puan alabildi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişme üzerine ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin başına kimin geçeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. yazarlarından , sezon sonuna kadar 'un gelmesinin doğru olacağını söyledi...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:49 ABONE OL
Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal için ayrılık kararı çıkarken Fotomaç Gazetesi yazarlarından Reha Kapsal, Yanal'ın yerine Roberto Carlos seçeneğinin faydalı olacağını söyledi.

Reha Kapsal şu ifadeleri kullandı;

"Bence Fenerbahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur"
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Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri!
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