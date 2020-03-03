Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri!

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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal için ayrılık kararı çıkarken Fotomaç Gazetesi yazarlarından Reha Kapsal, Yanal'ın yerine Roberto Carlos seçeneğinin faydalı olacağını söyledi."Bence Fenerbahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur"