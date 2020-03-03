Zirve yeniden Başakşehir’in

Geçen hafta içi perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeSüper Lig'de de kimseye göz açtırmıyor. Turuncu-lacivertliler, dün konuk ettiği Gaziantep'i 3-1 yenip liderliği yeniden ele geçirdi.Demba Ba'nın pasında topla buluşan Clichy meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0. 63'te İrfan Can Kahveci nefis vurup farkı ikiye çıkardı: 2-0.Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ile G.Antep'in hocası Sumudica, basına birlikte açıklama yaptı. Buruk, "Üzüntülerimiz vardı. Bu hafta zor bir haftaydı. Herkes Türk bayrağının altında toplandı. Liderliği sürdürmek ve Avrupa'da devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Sumudica ise, "Türkiye benim ikinci evim. Türk halkı acıyı nasıl hissediyorsa ben de aynı acıyı hissediyorum" ifadelerini kullandı.Perşembe günü Avrupa'da son 16'yı getiren 120 dakikanın yorgunluğu elbette ki etkileyecekti Başakşehir'i... Okan Burak, Demba Ba'yı kenarda tutup, Crivelli ile başladı. İlk yarıda oyuna tempo katmadılar. İkinci yarıda farkı belirleyen tecrübe ve kalite oldu. Oyuna giren Damba Ba'nın, Clichy'ye çıkardığı nefis top ve onun ters ayağı sağ ile bitirici vuruşu... Ardından'ın imza gollerinden biri... Mert, Antep'in golünde oyunu başlatırken hata yaptı ama 3. golde Crivelli'ye attığı uzun topu Avrupa'da atabilecek 4-5 kaleci ancak var.Elindeki malzeme kaliteli ama kabul edelim o da artık usta bir aşçı...

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