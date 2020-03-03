Zirve yeniden Başakşehir’in

Geçen hafta içi perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'i saf dışı bırakan ve son 16 turuna adını yazdıran Başakşehir,
Süper Lig'de de kimseye göz açtırmıyor. Turuncu-lacivertliler, dün konuk ettiği Gaziantep'i 3-1 yenip liderliği yeniden ele geçirdi. İlk yarı golsüz sona ererken, perde 51'de açıldı.
Demba Ba'nın pasında topla buluşan Clichy meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0. 63'te İrfan Can Kahveci nefis vurup farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk takım, 72. dakikada Kenan Özer'in golüyle umutlandı ancak 76'da sahneye çıkan Demba Ba ağları görüp galibiyeti perçinledi: 3-1.
BAYRAĞIMIZIN ALTINDA TOPLANDIK
Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ile G.Antep'in hocası Sumudica, basına birlikte açıklama yaptı. Buruk, "Üzüntülerimiz vardı. Bu hafta zor bir haftaydı. Herkes Türk bayrağının altında toplandı. Liderliği sürdürmek ve Avrupa'da devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Sumudica ise, "Türkiye benim ikinci evim. Türk halkı acıyı nasıl hissediyorsa ben de aynı acıyı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
BIR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK: Okan Buruk artık usta bir aşçı
Perşembe günü Avrupa'da son 16'yı getiren 120 dakikanın yorgunluğu elbette ki etkileyecekti Başakşehir'i... Okan Burak, Demba Ba'yı kenarda tutup, Crivelli ile başladı. İlk yarıda oyuna tempo katmadılar. İkinci yarıda farkı belirleyen tecrübe ve kalite oldu. Oyuna giren Damba Ba'nın, Clichy'ye çıkardığı nefis top ve onun ters ayağı sağ ile bitirici vuruşu... Ardından İrfan Can
'ın imza gollerinden biri... Mert, Antep'in golünde oyunu başlatırken hata yaptı ama 3. golde Crivelli'ye attığı uzun topu Avrupa'da atabilecek 4-5 kaleci ancak var. Okan Buruk, iki kulvarda da emin adımlarla yürüyor.
Elindeki malzeme kaliteli ama kabul edelim o da artık usta bir aşçı...