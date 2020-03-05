Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton milli oyuncu Cenk Tosun'u devre arasında Crystal Palace'a kiralamıştı.

Everton, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatan ve sözleşmesi Crystal Palace tarafından feshedilen Cenk Tosun'un kulübe geri döndüğünü ve gelecek hafta ameliyat edileceğini açıkladı.

Tedavisine Everton sağlık ekibinin gözetiminde devam edecek olan 28 yaşındaki oyuncu Crystal Palace ile bu sezon 5 maça çıktı ve Tosun 1 gol attı.

Öte yandan sakatlığı hakkında açıklamada bulunan Tosun, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.