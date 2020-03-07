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geri dönmeyi başardı!

İngiltere 'in 29. hafta mücadelesinde lider sahasında Bournemouth ile karşılaştı. Kırmızılar geri düştüğü mücadelede yıldız isimleri ve 'den geldi. Bu sonucun ardından Premier Lig'de açık ara lider konumda bulunan Liverpool puanını 82'ye çıkartırken, konuk ekip Bournemouth ise 27 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 17:53 ABONE OL
Liverpool geri dönmeyi başardı!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan ve geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool, 29. haftanın açılış maçında Bournemouth'u ağırladı. Konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson ile öne geçse de Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 82'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth 27 puanda kaldı.

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Liverpool geri dönmeyi başardı!
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