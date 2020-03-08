Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Cesar Grup Ümraniyespor'u ağırladı.
Cesar Grup Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Gönülaçar ve Nouri atarken, Altınordu'nun tek sayısı Burak İnce'den geldi.
Deplasmanda kazanan Ümraniyespor puanını 39 yaparken, Altınordu 27'de kaldı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan Çil, Atakan Üner (Dk. 46 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Yasin Ozan)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Glumac, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Nouri, Timur Temeltaş (Dk. 89 Erdem Seçgin), Gimbert (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Akabueze, Gomis (Dk. 56 Mujan)
Goller: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 58 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 90+2 Burak İnce (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammed Mert, Dk. 40 Sinan Osmanoğlu, Dk. 72 Metehan Mimaroğlu, Dk. 77 Ali Yaşar, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu), Dk. 39 Timur Temeltaş, Dk. 43 Gökhan Süzen, Dk. 68 Glumac, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)