Bu maçlar 9 doğurtur

SORU: Galatasaray'ın serisi bitti. Beşiktaş ve Başakşehir kazanıyor. Trabzonspor, Malatya ve Başakşehir ile iki kritik maç yapacak. Yarışta tablo bu hafta netleşmeye başlar mı?



MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray, Beşiktaş maçını kazanırsa büyük avantaj yakalar. Trabzon'un önü açık. Eğer Trabzon Malatya'yı yenip Başakşehir engelini geçerse bütün ipleri eline alır. Kalan maçlarını kazanırsa zaten şampiyon da olur. Bu hafta dananın kuyruğu kopar. Beşiktaş, Galatasaray'la final maçına çıkar. Kazanırsa sonraki maçlar için enerji bulur. Kaybederse bu sefer havlu atar. Kısacası kalan 9 haftada futbolseverler heyecandan 9 doğurur...



LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Başakşehir ve Trabzorspor'la bu yarışın içinde sonuna kadar olur. G.Saray, futbol olarak iyi oynuyor. Takım olarak iyi mücadele ediyor ve kaybetmiyor. Trabzonspor'da inişli çıkışlı bir grafik var. Kulübesi yetmiyor. Malatya ve Başakşehir'i yenerse büyük avantaj yakalar. Bu hafta şampiyonluk tablosunun silüetleri belli olur. Seri'nin yaptığı hareket penaltıydı. VAR'da görev yapan Atilla Karaoğlan, Seri'nin yaptığı penaltıyı gördü ve verdirtti. Ama aynı Karaoğlan, Falcao'nun pozisyonunda Uğur'un topu elle oynamasını görmesine rağmen hakemi uyarmadı. TFF yönetimindeki gizli el, VAR'dan elini çekmeli. Eğer Trabzon'un golü sayılmıyorsa, G.Saray'ın penaltısı verilmiyorsa, F.Bahçe'nin nizami golü iptal ediliyorsa, Beşiktaş maçında Ankaragücü'nde Sedat'a yapılan penaltı es geçiliyorsa bu olaylar TFF'deki gizli el konumundaki yöneticinin kim olduğunu da çok rahat belirler.



GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor son sözü söylemek üzere. Eksik Malatya maçını tamamlayacak ve Başakşehir'i ağırlayacak. Bu iki maç zirvenin rüzgârlarını da hareketlendirecek. Galatasaray serisinin tesadüf olmadığını Sivas'ta da gösterdi. İyi oynadılar, zor deplasmanda rakibe hükmettiler. Başakşehir sessiz sedasız lider oldu. Onlar da iyi ve etkili oynuyorlar. Oturmuş oyunları ve kadroları ile ne yaptığını bilen bir takım var karşımızda. Maçları her sonuca açık. Beşiktaş derbiden kazanarak çıkarsa (ki sanmıyorum) söz hakkını geri alır.







LUCESCU F.BAHÇE'Yİ ÇOK İYİ BİLİYOR!



SORU: F.Bahçe erimeye devam ediyor. Teknik adam profilinde Türkiye ve F.Bahçe'yi tanıması bir kriter olarak belirlendi. Bunu da Semih Özsoy söyledi. Fenerbahçe çıkış yolunu bulabilecek mi?



BİLGİÇ: Geçen haftaki görüşümde, "Yeni hoca metrobüse nasıl bineceğini bilmeli" demiştim. Türkiye'nin şartlarında analizler, idman kalitesi veya seyirci sayınız artık belirleyici değil. Transfer yapamayacak bir takım var ortada. Bu nedenle oyunu geliştiren, oyuncu performansından çare ummayan bir teknik adam gerekiyor. Bilinen alternatifler var. Adı geçen teknik adamların (Abdullah Avcı, Daum, Erol Bulut) özellikleri de bunu yansıtıyor. Ama öylesine acemi ve sosyal medyadan çekinen bir yönetim var ki; doğrudan ziyade, "ne yaparsak, tepki almayız" diye düşünüyor. Bu bakış açısı, Fenerbahçe'yi ileriye doğru taşımaz. Şöyle düşünün; Aykut Kocaman'ı "Taraftar futbolunu sevmiyor" diye gönderdiler. Yanal'ı da "taraftar istiyor" diye getirdiler. Aynı taraftarlar şimdi Emre Belözoğlu'ndan medet umuyor. Kocaman kalsaydı, son iki sezon nasıl yaşanırdı, bir sorsunlar kendilerine. Semih Özsoy'un açıklamalarına bakarsak, doğruya yaklaşıyorlar gibi sanki.



ÖZBOSTAN: Sayın Semih Özsoy'a göre yeni teknik adam Türk futbolunun genlerini bilmeli. Herhalde bu isme en çok Milli Takım'da da görev yapan Mircea Lucescu uyuyor. Sezon sonuna kadar Lucescu, sonra da Erol Bulut.. Lucescu da sportif direktör olarak devam eder.. Eğer Özsoy samimi ise Türkiye'de çalışmayan bir teknik adam bu göreve gelemez. Bakalım kim olacak!



TÜZEMEN: F.Bahçe aidiyet duygusu olan bir yerli teknik direktörü göreve getirmeli. Eğer G.Saray, Fatih Terim'e dönüyorsa F.Bahçe de Aykut Kocaman'a dönmelidir. Aykut hocanın oynattığı sistem Liverpool'un oynadığı oyuna çok benzemektedir. Aradaki tek fark oyuncu kalitesidir. Başkan Ali Koç'un Aykut Kocaman öfkesinden kurtulması, F.Bahçe'nin menfaatleri adına onu göreve getirmesi zorunluluktur. Çünkü F.Bahçe, Kocaman döneminde hep şampiyonluğa oynamıştır.



ÇAKAR: Türkiye'yi tanıyan, F.Bahçe'yi tanıyan yabancı hoca bir tek Daum var. Daum olabilir mi, pekala olabilir. Ama görünen o ki sanki Semih Özsoy, bir yerli hocayı kast ediyor. İddia ediyorum aslında F.Bahçe de kimle anlaşacağını kestiremiyor. Doluya koysalar boş, boşa koysalar dolu. En iyisi beklemek ve ne olacağını görmek...







BEŞİKTAŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRİR

Beşiktaş, G.Saray'ı yenerse yarışa tekrar ortak olur. Hatta beraberlik bile siyah-beyazlı ekibi üst grubun içinde tutar.



FATİH DOĞAN: G.Saray- Beşiktaş maçı kritik bir eşik. Beşiktaş, G.Saray'ı yenerse şampiyonluk dengelerini değiştirir ve yarışa ortak olur. Hatta beraberlik bile Beşiktaş'ı üst grubun içinde tutar. F.Bahçe psikolojik olarak çekildi. Trabzonspor'un en güçlü rakibi G.Saray... G.Saray'la yarışmak zordur. Bu yüzden Başakşehir, Sivas ve Beşiktaş'ın da yarışta olması Trabzonspor'un avantajı... G.Saray'ın tek dezavantajı en zorlu fikstüre sahip olması. Beşiktaş maçında da tökezlerlerse büyük yara alırlar.



AHMET ÇAKAR: Aslında Sivasspor hariç diğer üç takımın fikstürleri zor. Zira Başakşehir, Trabzon ve G.Saray birbirleriyle maç yapacaklar. Ama Sivasspor'un bunların hiçbiri ile maçı yok. Arkadan gelen ikinci yarının flaş ekibi G.Saray, şu anda Türkiye'de en iyi topu oynayan takım olsa da Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile maçları var. Zaten bu maçların üçünü de kazansa ya da ikisini kazanıp birini kaybetmese şampiyon olurlar. Ama asıl kritik maç bu haftaki Trabzon- Başakşehir maçı. Şayet Başakşehir, Trabzon deplasmanını kazanırsa yüzde 50-60 şampiyon olur. Hatta beraberlik bile onlar için çok avantajlı. Ama Trabzon önce Malatya, sonra da Başakşehir'i yenerse bir numaralı favori haline gelir. Başakşehir haftalardır istikrarlı, iyi oynuyor. G.Saray da öyle... Ama Trabzonspor'da anlamsız bir düşüş var.







ALP ÖNCE ÖZKAHYA'YI MAHKEMEYE VERSİN



SORU: Hakem hataları devam ediyor... Özellikle G.Antep-Trabzon maçındaki hata Türkiye'nin gündemine oturdu. Galatasaray, Sivas ve Beşiktaş da hakemlerden memnun değil. Zekeriya Alp hakkını mahkemede arayacağını açıkladı. TFF sessiz. Bu gelişmeler için ne diyeceksiniz?



AHMET ÇAKAR: Sezon başından beri türlü rezillikler art arda geliyor. Zekeriya Alp emirle iş yaptığı için önce devre arası talimatla Zorlu'ya gitti. Zorlu'dan çıktı, F.Bahçe art arda hakem hatalarıyla boğulurken Zekeriya Alp'ten bir tek ses çıkmadı. Her türlü eleştiri yapıldı, sustu. Birden Trabzonspor'un açıklamasına posta koyarmış gibi bir cevap geldi. Aslında Trabzonspor'un açıklamasında direkt hedef, MHK değil ismi açıklanmayan bir kulüp başkanıydı. Alp'in basiretsiz, vizyonsuz ve yetersiz olduğu bu açıklamadan belli. Zira hafta sonu Trabzonspor- Başakşehir maçı var. Şampiyonluğu direkt etkileyecek 6 puanlık bir maç. Şimdi bu maçta bir hakem hatası olur da Trabzon kazanırsa, Başakşehir veryansın yapacak, 'Zekeriya korktu, bizi de boğdurdu' diyecekler. Yok tersi olursa Trabzonspor, 'Alp bizden intikam aldı' diyecek. Kaldı ki Zekeriya Alp bu açıklamayı emirle yaptı.







TFF'Yİ KİM YÖNETİYOR!



FATİH DOĞAN: Biri şu hakemleri tutsun! Değişim, gelişim, sabır derken futbolseverlerin sabır taşını çatlattılar. G.Antep-Trabzon maçındaki hata inanılmaz. İki futbolcu topa hamle yapıyor. Biri hız avantajını kullanıp topa erken dokunuyor ve hamle üstünlüğünü alıyor. Pozisyonun devamı gol... Özkahya, VAR'a bakıp bu golü iptal ederek Trabzonspor'un kaderiyle oynadı. Açıklamada hakaret varsa mahkemeye gitmek Zekeriya Alp'in en doğal hakkıdır ancak eleştiriler karşısında hakkını TFF kurulları, futbol dışında aramak FIFA ve UEFA kurallarıyla çelişmek demek. Mahkeme yolunu açarsa kulüpler de hak mağduriyetinden açar... MHK Başkanı, illa birilerini mahkemeye verecekse Halis Özkahya ve üst üste hata yapan hakemleri versin.



LEVENT TÜZEMEN: Hakem dünyası, hakemlik yapmamış Alp'in MHK başkanlığından ciddi rahatsızlık duyuyor. Hatta Alp'in konu mankeni olduğu, MHK'yi başkalarının yönettiği söyleniyor. Trabzon'un açıklamasından sonra Zekeriya Alp'in kendisine yönelik ifadelerden dolayı mahkemeye gideceğini açıklamasını şaşırarak okudum. Bence bu karar, birileri tarafından kendisine dikte ettirilmiş. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un sert açıklamalarına sessiz kalırken şimdi mahkeme kozunu kullanmasının arkasında gizli bir elin olduğuna inanıyorum. Ortalık yangın yeri gibi, TFF kaosu bitirmek adına kılını bile kıpırdatmıyor. Acaba TFF'yi de gizli eller mi yönetiyor? Bu gizli ellerin içinde bir kulüp başkanı, aktif bir hakemin babası ve çok tanınmış bir TFF yöneticisi mi var? Bu arada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, devletin kanalı TRT'ye bağlanıp hakem hatasıyla ilgili yorum yapıyor. Programın moderatörü ısrarla VAR'ın Avrupa'da eleştirildiğini savunuyor. Herhalde hem TRT'de çalışmak hem de TFF'de danışmanlık yapmak 'Moderatör Bey'in (!) vicdansız yorum yapmasına neden oluyor.







KRİTİK ANLAR TAKIMINA GÖRE GÖSTERİLİYOR!



MURAT ÖZBOSTAN: TFF sessiz değil. Eğer MHK Başkanı resmi siteden açıklama yapıyorsa buna onay veren de başkan Nihat Özdemir'dir. Dolayısıyla TFF de Alp'e destek vermektedir. Alp, TFF'nin kucağına yine bir bomba koymuştur. Bomba kimin elinde patlar, bunu göreceğiz. Adalet sağlayacak kişi "mahkemeye vereceğim" diyorsa ortada artık davalı ve davacı vardır. Bir adalet olur mu? Ayrıca ortada tuhaf bir durum da var . MHK, TFF ve yayıncı kuruluş... Bu üçgen çok önemli. Mesela yayıncı kuruluş maç yayınlarında bazı pozisyonları 10 kere gösteriyor, bazılarını hiç ya da 1 kez.. . Takımına göre değişiyor bu durum!.. Bazen TRT'ye yollanan özetlerde dahi yok. Biraz daha özen lazım!



GÜRCAN BİLGİÇ: Zekeriya Alp iki ay önce bir basın toplantısı yaptı, durumu açıkladı, hataların olabileceğinden bahsetti. Sürekli yorum güncelliyorlar. Ama hakemlerini baskı altından kurtaramadılar. Viraj haftalarına girdik. Bu yüzden takımların hakemleri baskı altına almak için de bu tip açıklamalar yapıp, gündem oluşturduklarını biliyoruz. Eski metottur ama hep işe yaramıştır. Eğer TFF hakemlerine güven vermez, onların arkasında durmazsa, daha büyük facialara şahit olabiliriz.

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