Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Ülke karantina altına alınırken, bir kötü haber de Juventus'a geldi. Siyah-beyazlı ekip dün gece resmi sitesinden yaptığı açıklamayla İtalyan savunma oyuncusu Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yaşanan bu şok gelişmenin ardından gözler milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da içinde bulunduğu diğer oyunculara çevrildi. Ronaldo, Dybala, Higuain, Buffon gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda bulunduran Juventus'un, tüm takımı yakın takibe aldığı ifade ediliyor.

25 yaşındaki Daniele Rugani'nin koronavirüs salgınına yakalanmasının ardından, pazar akşamı Inter mücadelesi sonrasında verilen soyunma odası pozu akıllara geldi.





(Koronavirüse yakalanan Rugani, fotoğrafta Merih Demiral'ın hemen arkasında sol elini havaya kaldıran futbolcu)

Inter'i 2-0 yenen Juventus'ta futbolcular soyunma odasında galibiyet fotoğrafı çektirmişti. Hemen hemen tüm takımın yer aldığı karede Merih Demiral'ın Rugani'nin hemen önünde yer alması dikkat çekti.

İtalya Serie A maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi.