Biyonik adam Sörloth

Süper Lig lideri Trabzonspor'a Sörloth müjdesi geldi. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sol ayağından sakatlanan ve ilk yarıda oyunu terk eden Norveçli futbolcunun ödemi nedeniyle durumu öğrenilememişti. Ancak dün çekilen MR sonucunda Sörloth'un durumunun iyi olduğu ve yarın ligde Medipol Başakşehir ile oynanacak kritik maçta forma giyebileceği belirtildi. Kariyeri boyunca sakatlık yüzünden sadece 1 maç kaçıran Sörloth dün takımdan ayrı olarak idman yaptı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz da "Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günkü (yarın) Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir" açıklamasında bulundu.



KAMİL AHMET 3-6 HAFTA YOK

Trabzonspor'da dün MR'ı çekilen bir başka futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi idi. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, "Arka adele şikâyeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'de sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildi. Sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" dedi.



KAPILAR KAPANDI

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını dün taraftara ve basına kapalı yaptığı idmanla sürdürdü. Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların izinli olduğu antrenmanda, diğer oyuncular ise toparlanma çalışması yaptı. Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

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