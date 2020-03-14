Lionel Messi'den coronavirüs paylaşımı

Coronavirüs salgınınn en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan ve son bilgilere göre gerçekleşen 5.753 vaka sonucu 136 vatandaşı yaşamını kaybeden İspanya'da, hükümet tüm ülkeyi karantina altına almaya hazırlanıyor.

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Herkes için karmaşık günlerden geçildiğii belirten Messi yaşananlardan dolayı endişeli olduklarını belirtti ve "Sağduyulu olma ve evde kalma zamanı"dedi.

Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık her zaman önce gelir. Şu anda olağanüstü zamanlardayız ve talimatları uygulamalıyız. Sadece bu şekilde etkili olarak bununla savaşabiliriz. Sağduyulu olma ve evde kalma zamanı. Her zaman sahip olamadıklarınla zaman geçirmek için de kusursuz bir zaman. Herkese sarılıyorum ve umuyorum ki bu durumu kısa süre içinde tersine çevirebiliriz."