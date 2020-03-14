Tarihi başvuru! Beşiktaş 1986-87’nin şampiyonu ilan edilsin

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın yazdığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' isimli kitap, iki ezeli rakibi derbiden önce karşı karşıya getirdi. Beşiktaş Kulübü, Bakkal'ın itirafları doğrultusunda Futbol Federasyonu'na dilekçe ile başvurarak ligi Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdikleri 1986-87 sezonun lehlerine tescil edilmesini istedi. Dilekçede şu görüşler dile getirildi: "Sezonun 35. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor maçında Mesut Bakkal, kendisinin ve diğer oyuncuların açıkça teşvik primi aldığını, ayrıca takımın tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir. Talimatın 56. maddesinde belirtildiği üzere bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır."



İLGİLİ HERKES FUTBOLDAN MEN EDİLSİN

"Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca performans artırıcı ilaç almak suretiyle doping kuralı açık bir şekilde ihlal edilmiştir. Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz. Karşılaşmanın 3-0 hükmen galibiyet ile lehimize tescil edilmesini, 1986-87 sezonuna ilişkin lig tescilinin iptali, sıralamanın yeniden düzenlenerek o dönemde geçerli olan averaj kuralları da dikkate alınarak, şampiyon olarak kulübümüzün tescil edilmesini talep ediyoruz."

Beşiktaş, bunun yanı sıra Mesut Bakkal, müsabakada yer alan ve halen futbol ailesi içerisinde bulunan teşvik primi ve doping maddesi alan oyuncuların, teşvik primi alıp veren yöneticilerin ömür boyu hak mahrumiyeti ile cezalandırılmalarını, futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmelerini istedi.







BAKKAL KİTABINDA NE DEMİŞTİ?

"Maçtan önce Galatasaray bizi otelde ağırladı. Bir çanta içinde para geldi otele. Büyük para (2'şer milyon TL). Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Erhan, 'Mesut, ben kusacağım' demişti. Maç 1-1 sona erdi ve şampiyonluk için ipler Galatasaray'ın eline geçti. Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. 'Paralar Denizli'de dağıtılacak' dedi. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü'nde ağırladı. O günden sonra yavaş yavaş kâbus başladı. Sakatlandım."



BİR GÖRÜŞ: Fatih DOĞAN

Vicdani hak peşinde

Mesut Bakkal'ın kitabındaki açıklamaları net bir itiraf. Belki gençlik hatası ama belli ki vicdanın da taşıdığı bu yükü kitabında açıklayacak kadar da cesur. İki yargı vardır. Biri vicdan yargısı, diğeri hukuki yargı. Bazen ikisi örtüşmez. Beşiktaş yönetimi bu konuyu gündeme taşıyarak iki yargı yoluna da gönderme yapmış. İlkinde tablo belli ama ikincisinde TFF'nin yönetmeliklerinde inceleme son 20 yılı kapsıyor. Ancak yeni bir delil ortaya çıktığı için yeni bir değerlendirmeye gidilebilir. Kişinin itirafları delil sayılmaz mı? Hukuk kapısı aralandı, bekleyip göreceğiz.

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