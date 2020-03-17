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ve 'dan 'a talip!

'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken 'a 'dan daha yüksek bir teklif bekleniyor. ekiplerinden ve , Trabzonspor’un genç eldivenini istiyor. Maviler, ’ya, Kırmızılar ise Skrtel’e onu sordu.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 07:10 ABONE OL
Chelsea ve Liverpool Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a talip!

Uğurcan Çakır'ın transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olacağı şimdiden belli. Geçtiğimiz yaz Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro'luk rekor bedelle Lille'e satan Karadeniz ekibinin bu yıl daha yüksek teklifler alması gündemde. Chelsea ve Liverpool 23 yaşındaki futbolcuyu eski oyuncularına sordu. Kepa'nın yerine kaleci arayan Chelsea, Demba Ba ve Obi Mikel'e Uğurcan'ı sordu. Liverpool da Allison'u yedeklemek için düşündüğü genç eldiven için Başakşehirli Martin Skrtel'in kapısını çaldı. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren tüm oyuncular Uğurcan Çakır hakkında olumlu referans verdiler.

MAÇA GELEMEDİLER
Uğurcan Çakır bir süredir Avrupa'nın birçok ekibinin scoutları tarafından gözlem altında. Chelsea ve Liverpool da haftalar öncesinden Başakşehir maçına scoutlarını yollamayı planlıyordu. Ancak koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında scoutlarını Trabzon'a gönderemediler.

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Chelsea ve Liverpool Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a talip!
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