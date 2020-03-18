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Koronavirüs nedeniyle lig erken bitti! 'da şampiyon

Koronavirüs tüm dünyada spor organizasyonlarını durdurmaya devam ediyor. ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19), Avrupa’nın birçok ülkesinde liglerin ertelenmesine veya askıya alınmasına sebep oldu. Dün ’nın 55 ülke temsilcisiyle yaptığı görüşmenin ardından EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi de ertelendi. Son olarak ’da lig bitirildi ve lider şampiyon ilan edildi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 13:56 ABONE OL
Koronavirüs nedeniyle lig erken bitti! Yeni Zelanda'da Auckland City şampiyon

İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ve dünyada birçok futbol ligi askıya alınmış durumda. Bu liglere ne zaman devam edileceği, sezonun akıbetinin ne olacağı merak konusu. Liglerin tamamlanmaması gündemdeyken, UEFA ise 30 Haziran'a kadar sezonun bitirilmesini istedi.

Dünyada bu tarz bir belirsizlik sürerken, Yeni Zelanda Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar çıktı. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle lig erken bitirildi ve 16 hafta sonunda lider durumda bulunan Auckland City şampiyon ilan edildi.

Federasyon yaptığı açıklamada, ligde 37 puanla zirvede yer alan Auckland City'nin şampiyon olduğunu ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı açıkladı.

KARAR HÜKÜMET YETKİLİLERİ VE SAĞLIK UZMANLARI İLE VERİLDİ

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu alınan kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

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Koronavirüs nedeniyle lig erken bitti! Yeni Zelanda'da Auckland City şampiyon
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