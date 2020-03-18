Koronavirüsten kaçan Ronaldo'ya ikinci şok

Çin'de ortaya çıktıntan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İtalya'da 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olurken, hayatı da durma noktasına getirdi. Serie A'da Juventus forması giyen süper yıldız, takım arkadaşı Rugani'nin testlerinin pozitif çıkması sonrası ülkeyi terk etmişti.

DEPREM ŞOKU!

Ronaldo, ülkesi Portekiz'in Medeira kentinde bulunan Ilha De Fuzeta Adası'nda kendisini karantina altına almıştı. Koronavirüs testleri de yaptıran ve herhangi bir salgına rastlanmayan yıldız futbolcu, bir süredir dış dünyadan izole yaşıyor.

Ancak Ronaldo, salgından kaçarken depremle sarsıldı. Geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun kaldığı adada 5.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.



Adada bazı kayaların yolları engellediği ancak herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı aktarıldı.