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Koronavirüsten kaçan 'ya ikinci şok

'yı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi terk eden ve memleketi 'de bir adada kendini karantinaya alan , ikinci bir şokla sarsıldı. Dünyaca ünlü yıldızın ailesi ve çocuklarıyla beraber kaldığı De 'nda meydana geldi. Virüsten kaçan Ronaldo, adeta depreme yakalandı. 'daki adada meydana gelen depremde can kaybının olmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 13:23 ABONE OL
Koronavirüsten kaçan Ronaldo'ya ikinci şok

Çin'de ortaya çıktıntan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İtalya'da 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olurken, hayatı da durma noktasına getirdi. Serie A'da Juventus forması giyen süper yıldız, takım arkadaşı Rugani'nin testlerinin pozitif çıkması sonrası ülkeyi terk etmişti.

DEPREM ŞOKU!
Ronaldo, ülkesi Portekiz'in Medeira kentinde bulunan Ilha De Fuzeta Adası'nda kendisini karantina altına almıştı. Koronavirüs testleri de yaptıran ve herhangi bir salgına rastlanmayan yıldız futbolcu, bir süredir dış dünyadan izole yaşıyor.

Ancak Ronaldo, salgından kaçarken depremle sarsıldı. Geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun kaldığı adada 5.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Adada bazı kayaların yolları engellediği ancak herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı aktarıldı.

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Koronavirüsten kaçan Ronaldo'ya ikinci şok
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