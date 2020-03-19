Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Süper Lig'in ertelenmesi sonrası tüm merak edilenler ve yanıtları

İşte 'in ertelenmesi sonrası tüm merak edilenler ve yanıtları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun bugün koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye genelinde futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıklamasının ardından sezon ve oyuncuların durumları ile gelecek sezona dair birçok soru işareti meydana geldi. İşte akıllara gelen sorular ve yanıtları.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 19:40 ABONE OL
İşte Süper Lig'in ertelenmesi sonrası tüm merak edilenler ve yanıtları

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol üzerindeki etkileri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre Türkiye genelindeki toplam vaka sayısının 191'e ulaşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya geldiği toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Bu kararın ardından akıllarda birçok soru işareti oluştu. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Süper Lig'in ertelenmesi sonrası tüm merak edilenler ve yanıtları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA