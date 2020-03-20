Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray iki oyuncuyla ön protokol imzaladı

iki oyuncuyla ön protokol imzaladı

yönetimi, 'in isteği doğrultusunda transferde yaş sınırını 25'e çekti. Sarı-kırmızılı idareciler, tecrübeli hocanın kriterine yabancı oyuncu alırken de dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar ayrılacak. Öte yandan Demir Grup 'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 20.3.2020 ABONE OL
Galatasaray iki oyuncuyla ön protokol imzaladı

Sezona sol kanatta 33 yaşındaki Nagatomo ve Babel'le başlayan Galatasaray, devre arasında gençleşti. Yaş ortalaması 22 olan Saracchi-Onyekuru- Jesse hamlesine imza atan sarı-kırmızılı kulüpte transfere 25-26 yaş sınırı getirildi. Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızları Mert Hakan Yandaş-Emre Kılınç ikilisi ile ön protokol imzalayan Galatasaray, sezon sonunda serbest kalacak Rizespor'un 1996 doğumlu hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la da anlaşma sağladı.

İHTİYACA RAĞMEN DA COSTA'YI VETO ETTİ

Fatih Terim, "Yaşı 30'a yakın oyuncu transferi istemiyorum" diyerek Galatasaray'ın geleceğini planlamaya başladı. Terim, Ocak ayında stoper ihtiyacına rağmen boşta olan Da Costa'yı veto etti ve 1986 doğumlu Faslı stoper ara transferin son günü Trabzonspor'a gitti. Genç yerli oyuncular Mert Hakan, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı uzun vadeli düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı transferinde de 25- 26 yaş kriterine dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar resmen ayrılacak ve takım gençleşecek.

Spor camiası sağlık çalışanlarını alkışladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray iki oyuncuyla ön protokol imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA