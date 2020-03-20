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Belarus Ligi koronavirüse rağmen başladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle spor organizasyonları bir bir ertelenirken, Belarus Premier Ligi başladı. Federasyon başkanı konuyla ilgili, "Ülkemizde kritik bir durum yok. Lig neden zamanında başlamasın ki?" yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 12:47 ABONE OL
Belarus Ligi koronavirüse rağmen başladı!

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyada yayılan ve insanların ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig de dahil olmak üzere birçok spor organizasyonu ertelenmişti. Belarus'tan dikkat çeken bir haber geldi.

Belirlenen takvimde Belarus Futbol Ligi'nin 19 Mart'ta başlamasına karar verilmişti. Futbol federasyonu başkanı Vladimir Bazanov yaptığı açıklama ile "Belirlenen tarihte ligimiz başlıyor. Neden başlamasın ki? Ülkemizde bir olağanüstü hal yok. Kritik bir durum yok. Ligi zamanında başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bu arada ligde ilk maçlar da seyircili oynandı. Bu karşılaşmalarda Energetky-Bgu, BATE Borisov'u 3-1 ile geçerken Torpedo Belaz ise Shakhtyor'u 1-0 mağlup etti.

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Belarus Ligi koronavirüse rağmen başladı!
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