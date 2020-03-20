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Beşiktaşlı Cyle 'e İngiliz ekibi talip oldu!

'ın Orlando City'den kadrosuna kattığı ama beklenen verimi alamadığı için ekiplerinden 'e kiralık olarak gönderilen Cyle 'e sürpriz talip. İngiliz ekibi , Kanadalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 07:50 ABONE OL
Beşiktaşlı Cyle Larin'e İngiliz ekibi Leeds United talip oldu!

Beşiktaş performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı. Takvim'in haberine göre; şu anda İngiltere Championship'te ilk sarıda yer alan ve Premier Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United, Larin'e talip oldu.

7 GOL, 10 ASİSTLİK KATKI YAPTI
Belçika basınında, "Zulte Waragem, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. Beşiktaş'a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına Larin'i Leeds'e satacaklar" haberi yapıldı. Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı.

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Beşiktaşlı Cyle Larin'e İngiliz ekibi Leeds United talip oldu!
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