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resmi hesaptan açıkladı! Resmen ertelendi...

resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, genel kurul toplantısının geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:11 ABONE OL
Galatasaray resmi hesaptan açıkladı! Resmen ertelendi...

Galatasaray Spor Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, genel kurul toplantısının geçici olarak ertelendiğini duyurdu. Kararın İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında alındığı ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge uyarınca, derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının, geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir.


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Galatasaray resmi hesaptan açıkladı! Resmen ertelendi...
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