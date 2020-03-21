Fatih Terim'den flaş karar! Süper Lig'e verilen arayı fırsata çevirecek

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu geçtiğimiz günlerde Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya gelmiş ve gerçekleştirilen toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig maçlarının oynanmayacak olmasına karşın mesaisine devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çarpıcı bir karar aldı.