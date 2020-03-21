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'den flaş karar! 'e verilen arayı fırsata çevirecek

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye'de; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri tatil edilmişti. 'de maçların oynanmayacak olmasına karşın mesaisine devam eden teknik direktörü çarpıcı bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 19:40 ABONE OL
Fatih Terim'den flaş karar! Süper Lig'e verilen arayı fırsata çevirecek

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu geçtiğimiz günlerde Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya gelmiş ve gerçekleştirilen toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından maçlarının oynanmayacak olmasına karşın mesaisine devam eden Teknik Direktörü çarpıcı bir karar aldı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Süper Lig'e verilen arayı fırsata çevirecek
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