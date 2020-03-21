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açıklaması! Testi pozitif çıkanları biliyoruz...

resmi siteden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe 'nın bazı oyuncularında ve idari kadroda koronavirüs semptomlarına rastlandığını, gerekli önlemlerin ivedilikle alındığını belirtmişti. A Spor'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 13:37 ABONE OL
Fenerbahçe açıklaması! Testi pozitif çıkanları biliyoruz...

Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın bazı oyuncularında ve idari kadroda koronavirüs semptomlarına rastlandığını, gerekli önlemlerin ivedilikle alındığını belirtmişti. Bu gelişme üzerine A Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Fenerbahçe semptom diyor ama biz dün bu bilgiye ulaştık teyit etmekte zorlandık. Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan sporcular var emin olmak için tekrar test yapılacak. İsimleri biliyoruz ama açıklamamız doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

İŞTE ENDER BİLGİN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI...

"FENERBAHÇE'DE TESTİ POZİTİF ÇIKAN OYUNCULARI BİLİYORUZ"

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Fenerbahçe açıklaması! Testi pozitif çıkanları biliyoruz...
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