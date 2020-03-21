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'dan 'yi bitiriyor!

 Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'nda arzuladığı başarıları yakalayamamıştı. Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Sarı kırmızılı takım 'dan 'yi gözüne kestirdi.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 07:34 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 07:40 ABONE OL
Galatasaray Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yi bitiriyor!

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda arzuladığı başarıları yakalayamamıştı. Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Koronavirüs önlemleri sebebiyle sadece video konferans yoluyla transfer çalışmaları yürütülüyor. Ancak Aslan'ın hedefindeki ismin Liverpool'da istediği süreleri alamayan Xherdan Shaqiri olduğu öğrenildi. Cimbom, İsviçreli yıldızı önceki transfer dönemlerinde de istemişti.

KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray, kariyerini Liverpool'da sürdüren Xherdan Shaqiri için İngiliz ekibine kiralama formülü götürecek. Bonservis bedeli 20 milyon euro'ya yakın olan 28 yaşındaki oyuncu için hayat şartları normal hale geldiğinde görüşmeler de başlayacak. Xherdan Xhaqiri bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 178 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 dakika oynadı. Shaqiri'nin de kariyerinin bu bölümünde yeni bir maceraya hazır olduğu biliniyor. Fatih Terim onu takımında görmek istiyor.

KAYNAK İÇERİDEN
Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için kaynağı kendi içinden oluşturacak. Cimbom'un taraftarla yıldızı uzun süredir barışmayan Younes Belhanda veya Sofiane Feghouli'den en azından birini satması bekleniyor. Buradan gelecek paranın bir bölümü de İsviçreli yıldızın transferine ayrılacak.

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XHERDAN SHAQIRI

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Galatasaray Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yi bitiriyor!
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