Milan ile Napoli arasında dev takas! Hakan Çalhanoğlu ve Arkadiusz Milik...

İtalya'nın iki dev kulübü bu yaz bomba bir takasa imza atabilir. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Napoli'nin Polonyalı futbolcusu Arkadiusz Milik'in sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ve bu yaz Napoli Milik için bir karar verecek. Napoli kulübünün iki seçeneği var bunlardan biri Milik'in sözleşmesini uzatmak ya da bonservis bedeli kazanabilmek için elden çıkarmak.



Yine İtalyan basınının iddiasına göre böyle bir durumda Milan, Milik'e talip olacak takımların başında geliyor. Napoli Kulübü, Milik için 60 milyon Euro bonservis bedeli istiyor ancak Milan'ın Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i ikna etmek için planı transferi takasla bitirmek. Bu noktada ise Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Milan'dan eski futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nu isteyeceği belirtiliyor.