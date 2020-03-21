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'ye mi? Menajeri açıkladı

ekiplerinden Aytemiz 'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Senegalli forvet 'nin Türkiye temsilcisi, 34 yaşındaki oyuncu için çıkan iddialarına yanıt verdi ve Fenerbahçe tarafından kendilerine iletilen bir teklifin olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 22:34 ABONE OL
Papiss Cisse Fenerbahçe'ye mi? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'yi transfer listesine aldığı iddia edildi. Sarı lacivertli kulübün, teknik direktör Erol Bulut ile birlikte Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala'yı da gündemine aldığı belirtildi.

Papiss Cisse'nin Türkiye temsilcisi Çağlar Meker konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Radyospor'a konuşan Meker, "Mart ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Normal şartlarda bu aylarda transfer gelişmeleri yaşanırdı. Fakat Koronavirüs nedeniyle farklı bir süreçten geçiyoruz. Erol Bulut'un Fenerbahçe'de olması durumunda Papiss'i transfer edecek olması akla yatkın bir düşünce. Papiss Cisse ile ilgilenen kulüplerin olması gayet normal. Fakat şu aşama Fenerbahçe'den bize gelen teklif yok. Alanyaspor ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerimiz oldu. Fakat şu aşamada koronavirüs salgını sebebiyle her şey tıkandı. Papiss, Alanya'da çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yeni koronavirüs açıklaması

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Papiss Cisse Fenerbahçe'ye mi? Menajeri açıkladı
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