Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye koronavirüs desteği! İşte o paylaşım

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ AÇIKLAMIŞTI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi.



Dünyada gerçekleşen korona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.



Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya'da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta Beşiktaş ve 15 Mart'ta da Tofaş ile oynamıştı.

ANADOLU EFES'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında korona virüs tespit edilen Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında korona virüs tespit edilmesini açıklamasının ardından, Anadolu Efes Kulübü, sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.





Lacivert-beyazlıların mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz." FENERBAHÇE BEKO HANGİ TAKIMLARLA KARŞILAŞTI? İŞTE CEVABI... FENERBAHÇE AÇIKLAMASI! TESTİ POZİTİF ÇIKANLARI BİLİYORUZ...