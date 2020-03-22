Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş yönetiminden Lens'e ret!

yönetiminden Lens'e ret!

'ın devre arası transfer döneminde 'dan kadrosuna kattığı Boateng, yönetimle görüşerek ülkesi Gana'ya gitmek istediğini belirtmişti. Aynı talep siyah beyazlıların Hollandalı yıldızı Lens'ten de geldi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 13:35 ABONE OL
Beşiktaş yönetiminden Lens'e ret!

Dünyadayı saran ve ülkemizde de etkisini günden güne artıran koronavirüs nedeniyle bazı futbolcularda ülkelerine dönmek için kulüplerine talepte bulunuyor. Beşiktaş'ta Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in ardından yıldız bir ismin de ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta, Kevin Prince Boateng'in yanı sıra Jeremain Lens'in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda'da geçirmek istediği, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldığı belirlendi.

Yapılan görüşmede Hollanda'nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticilerin, Lens'ten kesinlikle İstanbul'da kalmasını istedikleri kaydedildi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.

KORONAVİRÜS TAKIMLARI EKONOMİK OLARAK VURDU!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş yönetiminden Lens'e ret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA