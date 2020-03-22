Beşiktaş yönetiminden Lens'e ret!

Dünyadayı saran ve ülkemizde de etkisini günden güne artıran koronavirüs nedeniyle bazı futbolcularda ülkelerine dönmek için kulüplerine talepte bulunuyor. Beşiktaş'ta Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in ardından yıldız bir ismin de ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. İşte detaylar...



Beşiktaş'ta, Kevin Prince Boateng'in yanı sıra Jeremain Lens'in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda'da geçirmek istediği, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldığı belirlendi.

Yapılan görüşmede Hollanda'nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticilerin, Lens'ten kesinlikle İstanbul'da kalmasını istedikleri kaydedildi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.

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