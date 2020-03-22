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'nin genç oyuncusuna kancası

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayabilen ve şampiyonluk umudu hayli azalan 'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Buna göre sarı lacivertli kulübün genç oyuncusuna Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü kulüplerinden talip oldu.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 19:01 ABONE OL
Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Bayern Münih kancası

, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 40 toplayabildi. Lider Trabzonspor ile arasında 13 puan fark olan ve şampiyonluk ihtimali hayli azalan sarı lacivertlilerin genç oyuncusuna Alman futbolunun dev kulübü talip oldu.

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Bayern Münih kancası
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