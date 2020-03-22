Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Bayern Münih kancası

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 40 toplayabildi. Lider Trabzonspor ile arasında 13 puan fark olan ve şampiyonluk ihtimali hayli azalan sarı lacivertlilerin genç oyuncusuna Alman futbolunun dev kulübü Bayern Münih talip oldu.