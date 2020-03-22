Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Bayern Münih kancası

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayabilen ve şampiyonluk umudu hayli azalan Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Buna göre sarı lacivertli kulübün genç oyuncusuna Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü kulüplerinden Bayern Münih talip oldu.
Giriş Tarihi: 22.3.2020 19:01Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 19:01ABONE OL
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 40 toplayabildi. Lider Trabzonspor ile arasında 13 puan fark olan ve şampiyonluk ihtimali hayli azalan sarı lacivertlilerin genç oyuncusuna Alman futbolunun dev kulübü Bayern Münih talip oldu.