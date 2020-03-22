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, Didier Drogba'yı geride bıraktı

'ın Cezayirli yıldızı , performansıyla sarı kırmızılı kulüpte simge haline gelen birçok ismi geçti. Galatasaray formasıyla 26 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu; Didier Drogba, Johan Elmander, Lincoln ve İliç gibi önemli oyuncuları solladı

Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Sofiane Feghouli, Didier Drogba'yı geride bıraktı

Galatasaray'a 2017 yılında imza atan Sofiane Feghouli, zaman zaman performansı tartışma yaratsa da özellikle ligin ikinci yarılarında yaptığı çıkışlarla dikkat çekti. Ajanspor'un analizine göre, sarı-kırmızılı takımda 26 gole ulaşan Cezayirli yıldız, daha önce aynı formayı giymiş olan birçok efsaneyi geride bıraktı. Geçmişte Galatasaray seyircisinin sevgilisi olan Elmander, Drogba ve Lincoln ve İliç gibi isimler gol sayısında Feghouli'ye geçildi.

21 MAÇ, 5 GOL VE 2 ASİST

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de 21 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 2'sini ilk yarıda, 3'ünü ise 2. yarıda buldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en güvendiği isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli, bu sezon görev yaptığı 21 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de sahaya çıkarken, 13'ünde 90 dakika mücadele etti.

KİM NE KADAR GOL ATTI?

Saşa İliç: 25
Drogba: 20
Adrian İlie: 20
Felipe Melo: 18
Elmander: 17
Lincoln: 16
Keita: 10

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Sofiane Feghouli, Didier Drogba'yı geride bıraktı
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