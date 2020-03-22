Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre'den flaş itiraf!

BTC Türk Yeni Malatya'nın yıldız futbolcusu Gökhan Töre dünya evine girdi. Ünlü mimar sevgilisi Buket Büyükdere ile bebekte yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan Gökhan Töre'den flaş bir itiraf geldi.

GÖKHAN TÖRE: "KİMSENİN HABERİ YOK AMA EVLENDİK"

2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile olan ilişkisini noktalayan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile ilişki yaşıyordu. Bebek'te yürüyüş yapan ünlü çift muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sorusuna ''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz."

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