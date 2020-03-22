Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre'den flaş itiraf!

Yeni Malatyasporlu 'den flaş itiraf!

Bir dönem ve formaları da giyen ’den sürpriz hamle! ’nın başarılı futbolcusu Gökhan Töre, sevgilisi ile önemli bir karar aldı. Ünlü çift evlendiğini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 15:17 ABONE OL
Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre'den flaş itiraf!

BTC Türk Yeni Malatya'nın yıldız futbolcusu Gökhan Töre dünya evine girdi. Ünlü mimar sevgilisi Buket Büyükdere ile bebekte yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan Gökhan Töre'den flaş bir itiraf geldi.

GÖKHAN TÖRE: "KİMSENİN HABERİ YOK AMA EVLENDİK"
2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile olan ilişkisini noktalayan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile ilişki yaşıyordu. Bebek'te yürüyüş yapan ünlü çift muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sorusuna ''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz."

ALANYASPOR BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PLAY-OFF DEĞERLENDİRMESİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre'den flaş itiraf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA