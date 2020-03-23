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'a ikinci şok! Koronavirüs...

ikinci başkanı koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 07:41 ABONE OL
Abdurrahim Albayrak'a ikinci şok! Koronavirüs...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı. Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.

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Abdurrahim Albayrak'a ikinci şok! Koronavirüs...
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