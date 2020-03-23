Beşiktaşlı Loris Karius'un yeni takımı belli oldu! West Ham United...

Beşiktaş'a geldiği günden beri performansı ve yediği hatalı gollerle tartışmalara konu olan Karius'un sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da siyah beyazlı takımda göreve başladığı dönemde Karius'un önümüzdeki sezon takımda olmayacağını açıklamıştı. Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Karius'un İngiltere'ye dönmesi bekleniyor. Fanatik'te yer alan habere göre Alman eldiven, önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyecek.
Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkan Karius, bu maçlarda kalesinde 95 gole engel olamazken, 3 de sarı kart gördü. Karius, kalesini sadece 14 maçta gole kapatabildi.
LORİS KARİUS'UN FIFA MESAİSİ