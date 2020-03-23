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Beşiktaşlı 'un yeni takımı belli oldu! ...

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 2 sezondur siyah beyazlıların formasını giyen , performansıyla geldiği günden beri soru işareti yaratıyordu. Alman file bekçisinin yeni sezonda takımda olması beklenmiyor. İşte Karius'un yeni takımı...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 09:40 ABONE OL
Beşiktaşlı Loris Karius'un yeni takımı belli oldu! West Ham United...
Beşiktaş'a geldiği günden beri performansı ve yediği hatalı gollerle tartışmalara konu olan Karius'un sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da siyah beyazlı takımda göreve başladığı dönemde Karius'un önümüzdeki sezon takımda olmayacağını açıklamıştı. Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Karius'un İngiltere'ye dönmesi bekleniyor. Fanatik'te yer alan habere göre Alman eldiven, önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyecek.

Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkan Karius, bu maçlarda kalesinde 95 gole engel olamazken, 3 de sarı kart gördü. Karius, kalesini sadece 14 maçta gole kapatabildi. LORİS KARİUS'UN FIFA MESAİSİ

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Beşiktaşlı Loris Karius'un yeni takımı belli oldu! West Ham United...
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