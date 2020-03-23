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'den paylaşımı! "Birlikte başaracağız"

Kulübü, ikinci başkanları 'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bunun üzerine ebedi dost 'den konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Takımı'nda da virüsün görülmesi üzerine Galatasaray da geçmiş olsun mesajı paylaşmıştı...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 13:57 ABONE OL
Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı! Birlikte başaracağız

, 2. Başkanı 'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

Son günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında çıkan korona virüs haberleri ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

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Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı! "Birlikte başaracağız"
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