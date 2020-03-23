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'ın genç yıldızı 'a Bundesliga devi talip!

'ın genç isimlerine Avrupa devlerinin ilgisi devam ediyor. , sarı kırmızılı takımı yurt dışında başarı ile temsil ederken, sarı kırmızılı takımdan olaylı bir şekilde ayrılması beklenen Mustafa Kapı'nın da Avrupa'ya gitmesi bekleniyor. Galatasaray'ın bir diğer genç yıldızı 'a ise 'nin dev ekibi talip oldu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:43 ABONE OL
Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Bundesliga devi Borussia Dortmund talip!

Fatih Terim'in A takıma çıkarttığı, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve ligdeki Konyaspor maçlarında forma verdiği Emin Bayram, Avrupa'nın radarında. 16 yaşındaki başarılı stoper, Ozan Kabak gibi Bundesliga'ya transfer olabilir. Ozan'ı kısa sürede parlatıp, 11 milyon Euro'ya Schalke 04'e satan Cim Bom'da, genç Emin'le ise Borussia Dortmund'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Genç yıldız adayını uzun süredir yakından takip eden Alman devi, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Dortmund yetkilileri, Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray altyapısının son harikası Emin, 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak. Milli takımlarda tüm yaş kategorilerinde forma giyen Emin Bayram, 16 yaşında olmasına rağmen soğukkanlılığı ve hızı ile dikkat çekiyor.

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EMİN AYDIN

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Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Bundesliga devi Borussia Dortmund talip!
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