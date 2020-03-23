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'ten 'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , corona virüsü (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.3.2020 00:06 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 00:12 ABONE OL
Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, corona virüsü (COVID-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İşte corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in son durumu

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
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