Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, corona virüsü (COVID-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İşte corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in son durumu

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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