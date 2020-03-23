Son dakika: Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın corona virüsü testleri negatif çıktı

Galatasaray bugün gelen iki üzücü haberle sarsıldı. Önce Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Albayrak çiftinin gözetim altında olduğu belirtilirken ikinci şok Fatih Terim'den geldi.

Galatasaray'ın 66 yaşındaki deneyimli teknik adamı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." şeklinde bir tweet atarak salgına yakalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı hocanın bu açıklamasından sonra gözler, Terim'in en yakınındaki ikili olan Ümit Davala ve Hasan Şaş'a çevrildi.

DAVALA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın corona virüsü testlerinin negatif olduğu açıklandı. Ümit Davala, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Davala şu açıklamayı yaptı: "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, corona virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum."

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