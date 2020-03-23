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'den son dakika ve açıklaması

(), resmi sitesinden yaptığı açıklama ile corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Teknik Direktörü ve İkinci Başkan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Açıklamada, "Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 23:41 ABONE OL
TFF'den son dakika Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak için resmi sitesinden açıklama yayımladı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DE SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ GELİŞMESİ

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

SON DAKİKA: Fatih Terim’in corona virüsü testi pozitif çıktı! Spor camiasından geçmiş olsun dilekleri peş peşe geliyor. İşte o mesajlar...

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TFF'den son dakika Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması
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