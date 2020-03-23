TFF'den son dakika Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak için resmi sitesinden açıklama yayımladı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DE SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ GELİŞMESİ

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"